Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме назвали дату подписания соглашения о безопасности с Украиной

Салливан: США и Украина подпишут в четверг соглашение о безопасности

close
100%
Shannon Stapleton/Reuters

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и Киев подпишут в четверг соглашение о безопасности. Его слова во время брифинга на борту президентского самолета по пути в Италию передает РИА Новости.

«Я рад сообщить, что наши переговоры с Украиной завершились и мы подпишем соглашения завтра», — сказал Салливан.

По словам помощника президента США, соглашение касается уже получаемой Украиной поддержки. Он отметил, что речи об использовании американских сил на Украине не идет.

До этого страны G7 согласились до конца 2024 года выделить Украине $50 миллиардов, используя замороженные активы Российской Федерации.

12 июня участники саммита Организации Североатлантического договора (НАТО) в Вашингтоне заявили, что для вступления в альянс Украина должна победить в военном конфликте с Россией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявлял, что министры обороны альянса на заседании 13 июня утвердят план по выделению Украине оружия на $40 млрд в год. До этого генсек альянса говорил, что ожидает от союзников, что они оставят за альянсом функцию по обеспечению безопасности Украины.

Ранее в ЕС назвали победу России на Украине самым опасным, что может случиться с Западом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами