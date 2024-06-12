В Белом доме назвали дату подписания соглашения о безопасности с Украиной

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и Киев подпишут в четверг соглашение о безопасности. Его слова во время брифинга на борту президентского самолета по пути в Италию передает РИА Новости.

«Я рад сообщить, что наши переговоры с Украиной завершились и мы подпишем соглашения завтра», — сказал Салливан.

По словам помощника президента США, соглашение касается уже получаемой Украиной поддержки. Он отметил, что речи об использовании американских сил на Украине не идет.

До этого страны G7 согласились до конца 2024 года выделить Украине $50 миллиардов, используя замороженные активы Российской Федерации.

12 июня участники саммита Организации Североатлантического договора (НАТО) в Вашингтоне заявили, что для вступления в альянс Украина должна победить в военном конфликте с Россией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявлял, что министры обороны альянса на заседании 13 июня утвердят план по выделению Украине оружия на $40 млрд в год. До этого генсек альянса говорил, что ожидает от союзников, что они оставят за альянсом функцию по обеспечению безопасности Украины.

Ранее в ЕС назвали победу России на Украине самым опасным, что может случиться с Западом.