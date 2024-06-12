Власти Таиланда изъявили желание вступить в БРИКС

Таиланд искренне стремится стать членом объединения БРИКС в самое ближайшее время. С таким заявлением выступил глава министерства иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг, чьи слова передает РИА Новости.

«Для меня большая честь заявить об искреннем желании Таиланда стать членом БРИКС», — сказал он в ходе на встрече Диалога БРИКС с развивающимися странами.

По мнению министра, чем быстрее будут добавлены потенциальные новые участники БРИКС, тем сильнее будет голос означенного объединения на международной арене.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В свою очередь Таиланд может многое предложить зарубежным партнерам, в том числе «конкретное техническое сотрудничество», обмен инновационным опытом в сфере здравоохранения, продовольствия, окружающей среды и энергетики, отметил Сангиемпхонг.

Глава ведомства выразил надежду, что о принятии королевства в БРИКС объявят на саммите в России в октябре текущего года.

В мае правительство Таиланда одобрило проект письма о намерении страны стать членом БРИКС.

Ранее в США заявили о паники Вашингтона из-за роста влияния БРИКС.