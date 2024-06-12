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Минфин США расширил антироссийские санкции

Минфин США ввел санкции против более 30 человек

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Global Look Press

Министерство финансов Соединенных Штатов добавило более 30 человек в антироссийские санкционные списки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

В частности, под санкции попала башкан Гагаузии Евгения Гуцул. Помимо физических лиц, под ограничениями оказались компании, связанные с IT и авиацией, кроме того — АО «Русгаздобыча», компании «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3».

Среди компаний, попавших под санкции, указаны также Казанское опытное КБ, «Уралвагонзавод», институты Высоких температур и Сильноточной электроники РАН, концерн радиостроения «Вега» и НПО «Поиск». Общероссийское «Движение первых» тоже попало в санкционные списки.

До этого стало известно, что США хотят ужесточить вторичные санкции за связи с Россией.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что западные санкции мешают России.

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