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У парламента Армении начались стычки

У парламента Армении начались стычки, там выступает Пашинян

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Национальный фронт

У парламента Армении в Ереване, где выступает премьер-министр страны Никол Пашинян, начались стычки между полицией и протестующими. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие пытаются прорвать оцепление у здания парламента, при этом силовики пытаются их оттеснить.

Перед этим сообщалось, что в Армении полицейские начали задерживать митингующих возле парламента страны сторонников движения «Тавуш во имя Родины», которое возглавляет архиепископ Баграт Галстанян. Правоохранительные органы также задержали карабахского блогера Давида Минасяна. Баграт Галстанян ранее заявил, что настало время отставки премьера Никола Пашиняна.

До этого служба национальной безопасности (СНБ) Армении предостерегла организаторов протестов от попыток нарушить конституционный порядок. С 9 мая в Ереване регулярно проходят акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна.

Ранее Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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