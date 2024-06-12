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Швейцарский депутат не стал терпеть визит спикера Верховной рады

Швейцарский депутат подрался с полицией из-за визита спикера Верховной рады

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РИА «Новости»

Швейцарский депутат Томас Аески от правящей партии в парламенте страны «Демократический союз центра» (UDC) подрался с полицией из-за визита спикера Верховной рады Руслана Стефанчука. Об этом сообщается в социальных сетях Совета Кантонов (парламента) Швейцарии и самого депутата Аески.

Аески остался недоволен тем, что из-за фотосессии со Стефанчуком ему заблокировали проход на трибуну.

«Как можно видеть на видео, я не дал себя остановить. Речь о том, что во время сессии парламентская работа имеет приоритет над зарубежными государственными визитами», — пишет Аески.

По данным пресс-службы парламента Швейцарии, Аески подрался с полицейскими, которые обеспечивали безопасность визита Стефанчука.

До этого в парламенте Швейцарии предложили покончить с «туризмом» беженцев.

В Швейцарии хотят выгнать беженцев, которые периодически возвращаются на Украину, а потом обратно приезжают в страну для того, чтобы воспользоваться правами беженцев.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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