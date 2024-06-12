Пашинян: Минская группа ОБСЕ де-факто прекратила деятельность

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), созданная в 1992 году для урегулирования конфликта в Нагорном Карабхе, на деле прекратила свою деятельность после февраля 2022 года. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Минская группа — «своего рода икона» в политическом лексиконе Армении.

«Но мы понимаем, что члены Минской группы ОБСЕ не общались друг с другом после февраля 2022 года», — сказал премьер.

По его словам, Минской группы ОБСЕ как таковой де-факто не существует.

Также 12 июня Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он отметил, что Ереван выйдет из организации, объяснив это тем, что союз он не защищает Армению. До этого МИД России сообщил, что Москва исходит из того, что у Еревана сохраняются финансовые обязательства в соответствии с Уставом ОДКБ.

Ранее политолог объяснил, почему Армения отказалась финансировать ОДКБ.