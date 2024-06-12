В РФ смягчили ответственность за нарушение авторских прав

Российский президент Владимир Путин подписал закон о смягчении уголовного законодательства в сфере нарушения авторских прав. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно пояснительной записке, корректировки затронут ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав).

Таким образом, повышен порог крупного и особо крупного ущерба при нарушении авторских прав до 500 тыс. рублей и 2 млн рублей соответственно.

Ожидается, что внесенные поправки позволят декриминализовать около 26% преступлений за нарушение означенной статьи, а также облегчить ответственность порядка 40% правонарушений в области нарушения авторских прав.

В сентябре юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Игорь Чувствинов рассказал, как не нарушить авторские права при создании контента.

Ранее Игорь Николаев потребовал с блогерши 1,5 млн рублей из-за авторских прав.