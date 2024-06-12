Конгрессвумен, член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что решение президента США Джо Байдена разрешить Украине бить по территории России американским оружием может привести к мировой войне. Ее слова приводит RealAmericasVoice.

«Это [финансовая поддержка Украины] грозит нам началом третьей мировой войны, особенно после того, как администрация Байдена разрешила использовать вооружение для ударов по России», — заявила Тейлор-Грин.

Политик также напомнила, что Белый дом снял запрет на поставки оружия украинскому нацбатальону «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). По ее словам, Вашингтон не стремится достичь мира на Украине, так как делает все, чтобы конфликт Москвы и Киева продолжался.

До этого бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер заявил, что решение Соединенных Штатов разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по территории России приближает мир к катастрофе и дает Киеву шанс развязать ядерную войну.

Ранее в США рассказали о единственной войне, которая волнует американцев.