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G7 призовет ХАМАС согласиться на сделку о перемирии

Лидеры G7 призовут ХАМАС согласиться на предложенную Байденом сделку о перемирии

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Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) призовут палестинскую группировку ХАМАС принять соглашение о прекращении огня с Израилем, предложенное президентом США Джо Байденом. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В коммюнике, которое они опубликуют в конце своей ежегодной встречи, которая состоится на этой неделе, страны G7 также призовут Израиль к деэскалации после полномасштабного военного наступления в городе Рафах.

Формулировка «Большой семерки», похоже, предназначена для того, чтобы заставить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально принять предложение о прекращении огня, по поводу которого он также уклончиво высказывается. В проекте коммюнике говорится, что Израиль «готов двигаться вперед».

Еще один пункт проекта, который еще не получил единогласного согласия, касается признания палестинского государства в рамках мирного процесса с участием двух государств. «Мы отмечаем, что признание палестинского государства в подходящее время станет решающим элементом», — говорится в предварительной формулировке.

До этого сообщалось, что ХАМАС отклонил предложение Байдена об освобождении заложников.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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