Макрон снова заявил, что не планирует уходить в отставку

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что не уйдет в отставку с поста главы государства страны, даже если ему не удастся улучшить позиции в парламенте после внеочередных выборов. Об этом сообщает Reuters.

«Хочу пресечь эту идею в зародыше, такая вероятность никогда не существовала», — сказал он.

До этого издание Politico писало, что члены парламента Франции, входящие в коалицию сторонников президента страны Эммануэля Макрона, опасаются, что тот может привести их к катастрофе своим решением провести новые парламентские выборы.

11 июня французский лидер заявил, что не уйдет в отставку с поста главы государства вне зависимости от результата внеочередных парламентских выборов.

До этого радиостанция Europe 1 сообщала, что Макрон обсуждает с окружением возможность своей отставки на фоне назначения им выборов в Национальное собрание. На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции RN значительно опередила коалицию сторонников Макрона, набрав 31,36% голосов.

Ранее Макрон заявил, что Европа не воюет с РФ и российским народом.