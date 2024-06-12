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Путин заявил о всенародной поддержке СВО в России

Президент РФ Путин заявил о всенародной поддержке СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил о всенародной поддержке СВО (специальной военной операции России на Украине). Об этом сообщает ТАСС.

«Вся страна, наш многонациональный народ поддерживает наших героев», — подчеркнул он.

С этими словами Путин выступил на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий за 2023 год.

«Слава, державная мощь Древней Руси развивались и крепли в величайшие эпохи Московского царства, Российской Империи и Советского Союза, и все эти этапы — одно неразрывное целое с современной Россией», — заявил российский лидер.

По словам Путина, День России нужно праздновать как символ неразрывности этих этапов. Президент выразил увереность в том, что сейчас россиян объединяют патриотизм и ответственность за судьбу родины, как и в прежние сложные периоды российской истории.

До этого Путин заявил, что праздновать День России нужно, вспоминая об ее тысячелетней истории.

Ранее Путин назвал поддержку бойцов СВО со стороны россиян основой успехов на фронте.

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