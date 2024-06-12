В Госдуме рассказали о заинтересованности в восстановлении дипотношений с Грузией

Россия и Грузия заинтересованы в восстановлении дипломатических отношений, но Москва не собирается отзывать признание о независимости Южной Осетии и Абхазии. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, комментируя намерение Грузии открыть посольство в РФ, передает «Лента.ру».

Затулин заявил, что остается открытым вопрос: будет ли в Тбилиси учтено то, что до этого являлось препятствием к открытию отношений, а именно тот факт, что Москва признает Южную Осетию и Абхазию как самостоятельные государства.

Накануне телеканал «Мтавари» со ссылкой на источники в МИД Грузии сообщил, что Тбилиси собирается восстановить дипломатические отношения с Москвой, прерванные после войны в Южной Осетии.

В министерстве иностранных дел России назвали «уткой» сообщения о планах Грузии восстановить дипломатические отношения с РФ.

11 июня грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на конференции в Берлине заявил, что решения Украины в отношении Грузии не помешают Тбилиси помогать Киеву.

Ранее российские бойцы заметили на островах на Днепре наемников из Польши и Грузии.