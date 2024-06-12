Путин назвал особенность празднования Дня России

Президент России Владимир Путин призвал праздновать День России, вспоминая об ее истории. С этими словами он выступил на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий за 2023 год, передает ТАСС.

«Слава, державная мощь Древней Руси развивались и крепли в величайшие эпохи Московского царства, Российской Империи и Советского Союза, и все эти этапы — одно неразрывное целое с современной Россией», — заявил российский лидер.

По словам Путина, День России нужно праздновать как символ неразрывности этих этапов. При этом он подчеркнул, что решить масштабные задачи, стоящие перед страной, можно «только вместе, только сообща».

«Мы отмечаем его [День России] с уважением к своей стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед», — заявил Путин.

До этого Путин заявил премьер-министрам стран СНГ о важности борьбы с фальсификацией истории.

Ранее Путин поблагодарил власти КНР за бережное отношение к истории.