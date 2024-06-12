Путин вручает награды Героям Труда в Кремле

Президент России Владимир Путин в Большом Кремлевском дворце вручает золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» и государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Государственные премии — это высшее признание заслуг перед обществом и государством. Они вручаются за выдающиеся работы, открытия и достижения, результаты которых смогли обогатить отечественную и мировую науку, культуру, правозащитную деятельность или оказать значительное влияние на эти сферы. Эта награда является главной премией в России. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен до 10 млн рублей), лауреаты награждаются дипломом, почетным знаком и фрачным знаком. Государственные премии вручаются президентом Российской Федерации в торжественной обстановке.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Путина и всех россиян с Днем России.

Ранее Путин вручил председателю СФ Матвиенко знак Героя труда.