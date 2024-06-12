Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин вручает награды Героям Труда в Кремле

Путин вручает награды Героям Труда и лауреатам госпремий за 2023 год в Кремле

Президент России Владимир Путин в Большом Кремлевском дворце вручает золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» и государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Государственные премии — это высшее признание заслуг перед обществом и государством. Они вручаются за выдающиеся работы, открытия и достижения, результаты которых смогли обогатить отечественную и мировую науку, культуру, правозащитную деятельность или оказать значительное влияние на эти сферы. Эта награда является главной премией в России. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен до 10 млн рублей), лауреаты награждаются дипломом, почетным знаком и фрачным знаком. Государственные премии вручаются президентом Российской Федерации в торжественной обстановке.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Путина и всех россиян с Днем России.

Ранее Путин вручил председателю СФ Матвиенко знак Героя труда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами