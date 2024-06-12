Посол Европейского союза (ЕС) на Украине Катарина Матернова назвала победу России на Украине самой большой опасностью, которой может подвергнуться Запад. Ее слова приводит словацкое издание Aktuality.

Отвечая на вопрос о том, несет ли активная помощь от стран НАТО Украине угрозу прямой конфронтации с Москвой она подчеркнула, что не считает подобный риск главным.

«Я думаю, что самое опасное, что может произойти с Западом, – это если Россия победит», — заявила Матернова.

8 июня президент США Джо Байден заявил, что Россия «не остановится», если «подчинит себе Украину», и тогда вся Европа окажется под угрозой.

«Дело не в одной лишь Украине, на карту поставлено гораздо больше», — сказал Байден в ходе совместного выступления с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

До этого президент России Владимир Путин назвал тех, кто всерьез говорит о «нападении» РФ на НАТО «тупыми как стол». Заявление прозвучало в ходе встречи с руководителями мировых информагентств.

Ранее полковник Макгрегор указал на страх США перед прямым конфликтом с Россией.