Лукашенко поздравил Путина и всех россиян с Днем России

Отношения союзничества и стратегического партнерства России и Белоруссии будут расширяться благодаря новым значимым достижениям межгосударственного сотрудничества и интеграционного взаимодействия. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко в поздравлении главе российского государства Владимиру Путину по случаю Дня России, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Лидер Белоруссии отметил, что российская государственность поступательно развивается, опираясь на многовековой исторический опыт и традиционные духовно-нравственные ценности, преемственность поколений и патриотизм народа.

Он пожелал Путину здоровья, сил и энергии в решении поставленных целей и задач, а жителям РФ — благополучия и добра.

Тем временем президент РФ заявил, что праздновать День России нужно, вспоминая об ее истории. Путин отметил, что слава, державная мощь Древней Руси развивались и крепли в величайшие эпохи Московского царства, Российской Империи и Советского Союза. Все эти этапы российский лидер назвал одним неразрывным целым с современной Россией.

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