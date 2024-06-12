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Путин освободил от должности замсекретаря Совета безопасности

Путин назначил замсекретаря СБ Вахрукова главой управления морской политики

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности замсекретаря Совбеза Сергея Вахрукова, назначив его на должность начальника управления президента по вопросам национальной морской политики. Его указ опубликован на портале правовой информации.

Президент также назначил статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова на должность начальника управления президента по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Начальником управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов стал Александр Харичев, а главой созданного управления по вопросам формирования и деятельности Госсовета РФ — Владимир Симоненко, руководивший экспертным управлением президента.

12 июня Путин своим указом исключил из состава администрации президента должность спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.

Ранее Путин утвердил денонсацию соглашения с Украиной о культурных центрах.

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