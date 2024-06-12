Столтенберг ожидает, что функция по обеспечению безопасности Украины останется у НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает от союзников, что они оставят за альянсом функцию по обеспечению безопасности Украины. Об этом он заявил в Будапеште, передает Reuters.

«Я ожидаю, что на саммите союзники согласятся оставить за НАТО функции по обеспечению безопасности и обучению Украины», — сказал он.

Генсек альянса также сообщил, что венгерский персонал и средства не будут принимать участие в мероприятиях НАТО за пределами стран-участниц блока.

При этом, добавил Столтенберг, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заверил его, что страна не будет противодействовать усилиям НАТО «по продвижению вперед».

До этого Орбан на пресс-конференции со Столтенбергом заявил, что участие в действиях альянса за пределами границ стран-участниц должно быть добровольным.

По его словам, генсек НАТО подтвердил это, и Венгрия получила необходимые гарантии. Венгерский премьер добавил, что страна выступает против миссии НАТО на Украине.

Ранее Венгрию захотели исключить из «Бухарестской девятки» из-за Украины.