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В администрации Эрдогана рассказали о подготовке его встречи с Путиным

РИА Новости: дата переговоров Эрдогана и Путина в Астане скоро определится

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Alexander Zemlianichenko/AP

Конкретная дата и повестка планируемых переговоров президентов Турции и России, Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, в Астане появится в ближайшее время, дипломатические каналы проведут соответствующую работу. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в администрации турецкого лидера.

Собеседник агентства отметил, что у Эрдогана очень насыщенный график. 12 июня глава Турции отправится в Испанию, затем он планирует принять участие во встрече лидеров «Большой семёрки» в Италии.

«Думаю, в ближайшее время появится конкретика по дате и повестке переговоров лидеров Турции и России, соответствующую работу проведут по дипломатическим каналам», — отметил источник.

Он заверил, что СМИ и общественность будут своевременно проинформированы.

11 июня Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом сообщил, что его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом может произойти на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане в июле.

Ранее Турция и Россия определили дальнейшие шаги по проекту «газового хаба».

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