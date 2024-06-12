В МИД РФ ответили на заявления о восстановлении дипотношений с Грузией

В Министерстве иностранных дел России назвали «уткой» сообщения о планах Грузии восстановить дипломатические отношения с РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«Не видим смысла комментировать разного рода «утки», тиражируемые грузинскими оппозиционными ресурсами», — сказали в МИД РФ.

Накануне телеканал «Мтавари» со ссылкой на источники в МИД Грузии сообщил, что Тбилиси собирается восстановить дипломатические отношения с Москвой, прерванные после войны в Южной Осетии.

Отмечалось, что грузинское внешнеполитическое ведомство уже приступило к набору персонала для работы в дипломатическом представительстве страны в Москве.

Дипломатические отношения с Россией были разорваны Грузией 3 сентября 2008 года. На данный момент все консульские и иные дипломатические услуги оказываются в швейцарских посольствах, где существуют специальные секции.

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, между странами существует прямое авиасообщение, сообщение по земле, российские и грузинские граждане свободно могут прибывать на территорию двух стран и находиться там в течение года.

Ранее Московский суд заочно арестовал грузинку Русудан Иванеишвили за присоединение к ВСУ.