Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ ответили на заявления о восстановлении дипотношений с Грузией

В МИД назвали уткой сообщения о планах Тбилиси восстановить отношения с Москвой

close
100%
Depositphotos

В Министерстве иностранных дел России назвали «уткой» сообщения о планах Грузии восстановить дипломатические отношения с РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«Не видим смысла комментировать разного рода «утки», тиражируемые грузинскими оппозиционными ресурсами», — сказали в МИД РФ.

Накануне телеканал «Мтавари» со ссылкой на источники в МИД Грузии сообщил, что Тбилиси собирается восстановить дипломатические отношения с Москвой, прерванные после войны в Южной Осетии.

Отмечалось, что грузинское внешнеполитическое ведомство уже приступило к набору персонала для работы в дипломатическом представительстве страны в Москве.

Дипломатические отношения с Россией были разорваны Грузией 3 сентября 2008 года. На данный момент все консульские и иные дипломатические услуги оказываются в швейцарских посольствах, где существуют специальные секции.

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, между странами существует прямое авиасообщение, сообщение по земле, российские и грузинские граждане свободно могут прибывать на территорию двух стран и находиться там в течение года.

Ранее Московский суд заочно арестовал грузинку Русудан Иванеишвили за присоединение к ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами