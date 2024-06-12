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Орбан заявил Столтенбергу, что участие в действиях НАТО должно быть добровольным

Орбан заявил о гарантиях от НАТО, что участие в акциях вне альянса добровольно

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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом заявил, что участие в действиях альянса за пределами границ стран-участниц должно быть добровольным, передает РИА Новости.

«Я попросил генерального секретаря, чтобы он уточнил, что все военные акции НАТО вне территории альянса в соответствии с правилами и традициями НАТО могут носить лишь добровольный характер», — сказал Орбан.

Он добавил, что Столтенберг подтвердил это, и Венгрия получила необходимые гарантии.

Венгерский премьер также подчеркнул, что страна выступает против миссии НАТО на Украине, но не может ее предотвратить, так как ее поддерживает большинство стран-участниц альянса.

До этого Орбан заявлял, что начало переговоров по Украине и завершение конфликта станут возможны, если на выборах в США и в Европарламент победят силы, которые хотят скорейшего установления мира.

Ранее Венгрию захотели исключить из «Бухарестской девятки» из-за Украины.

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