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Посол указал на стремление России и Китая работать над созданием многополярного мира

Посол Моргулов: Россия и КНР продолжат работу над созданием многополярного мира

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская Федерация вместе с Китаем продолжит работу над формированием многополярного миропорядка, который будет основан на суверенном равноправии. Об этом заявил посол в Пекине Игорь Моргулов на приеме по случаю Дня России, сообщает РИА Новости.

«Россия вместе с Китаем и другими странами-единомышленниками продолжит настойчивую работу по формированию подлинно многополярного миропорядка, основанного на суверенном равноправии, учете интересов всех государств», — заявил Моргулов.

Дипломат подчеркнул, что особое внимание в этом процессе будет уделяться созданию архитектуры неделимой безопасности. Моргулов отметил, что стороны намерены развивать Большое Евразийское партнерство, связанное с механизмами СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, АСЕАН, проектом «Пояс и путь».

До этого президент России Владимир Путин заявил о необходимости укрепить складывающийся сейчас многополярный мир. Он заявил, что развитие России и Китая должно учитывать не только интересы двух государств, но и интересы всех участников международного сообщества.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Россия должна нанести поражение «кулачному праву империализма».

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