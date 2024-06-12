Посол указал на стремление России и Китая работать над созданием многополярного мира

Российская Федерация вместе с Китаем продолжит работу над формированием многополярного миропорядка, который будет основан на суверенном равноправии. Об этом заявил посол в Пекине Игорь Моргулов на приеме по случаю Дня России, сообщает РИА Новости.

«Россия вместе с Китаем и другими странами-единомышленниками продолжит настойчивую работу по формированию подлинно многополярного миропорядка, основанного на суверенном равноправии, учете интересов всех государств», — заявил Моргулов.

Дипломат подчеркнул, что особое внимание в этом процессе будет уделяться созданию архитектуры неделимой безопасности. Моргулов отметил, что стороны намерены развивать Большое Евразийское партнерство, связанное с механизмами СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, АСЕАН, проектом «Пояс и путь».

До этого президент России Владимир Путин заявил о необходимости укрепить складывающийся сейчас многополярный мир. Он заявил, что развитие России и Китая должно учитывать не только интересы двух государств, но и интересы всех участников международного сообщества.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Россия должна нанести поражение «кулачному праву империализма».