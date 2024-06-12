Власти Армении предупредили протестующих о «нейтрализации» неправомерного поведения

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении перед предстоящим митингом оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» у здания парламента предостерегла организаторов от попыток нарушить конституционный порядок, передает ТАСС.

«Принимая во внимание миссию СНБ по защите конституционного строя от любых посягательств, мы подтверждаем, что любое противоправное поведение будет нейтрализовано при использовании всех предусмотренных законом инструментов», — отметили в ведомстве.

Оппозиция планирует провести большой митинг возле здания парламента в то время, когда внутри здания будет проходить правительственный час, на котором запланировано присутствие премьер-министра страны Никола Пашиняна.

9 июня сотрудники правоохранительных органов оцепили здание армянского правительства, расположенного на площади Республики в Ереване.

С 9 мая в армянской столице регулярно проходят акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна и прекращения процесса делимитации границы страны с Азербайджаном. Одна из последних таких демонстраций состоялась 3 июня, тогда «Тавуш во имя родины» организовало шествие к зданию Следственного комитета Армении.

Ранее лидер оппозиционного армянского движения призвал углубить диалог между Ереваном и Москвой.