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Путин ратифицировал соглашение с Китаем о создании станции на Луне

Путин подписал закон о ратификации соглашения с КНР о создании лунной станции

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«Роскосмос»/VK

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с КНР о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Подписанный им федеральный закон опубликован на портале правовой информации.

Соглашение было подписано 25 ноября 2022 года в Москве и Пекине, отмечается в документе.

28 мая заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил, что в совместном российско-китайском проекте по созданию Международной научной лунной станции примут участие 12 других стран и космических организаций.

В этот день Госдума ратифицировала соглашение между РФ и КНР о МНЛС.

Главной задачей станции станет проведение разноплановых научно-исследовательских работ. Например, исследование и эксплуатация территории Луны, фундаментальные эксперименты и проверка технологий, с возможностью перспективного присутствия человека на естественном спутнике Земли.

Ранее Путин призвал ускорить принятие законов по партнерству с бизнесом в космосе.

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