Посол РФ в Вашингтоне прокомментировал решение США разрешить поставки оружия «Азову»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что решение США об отмене ограничений на поставки вооружения украинскому националистическому батальону «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) вызывает крайнее возмущение. Об этом пишет РИА Новости.

«Подобные шаги Вашингтона применительно к откровенно националистическому формированию не могут вызывать ничего, кроме крайнего возмущения. Причем в данном случае самые серьезные озабоченности возникают не только в отношении стратегии Америки на Украине, но и применительно к подходам США в сфере борьбы с терроризмом», — отмечается в комментарии Антонова, которое распространило диппредставительство.

До этого вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что США снятием запрета на помощь украинскому националистическому батальону «Азов» приравняли себя к нацистам. Он назвал решение Вашингтона «позорной записью во всемирном реестре деяний, поощряющих нацизм».

11 июня газета The Washington Post сообщила со ссылкой на Госдеп, что США сняли запрет на поставки вооружений «Азову». Несколько лет назад Вашингтон запретил известному добровольческому батальону использовать американское оружие, поскольку установил, что некоторые из его основателей придерживаются «расистских и ксенофобских взглядов». Теперь же, «после тщательной проверки» Госдепартамента, США снимают ограничения для «Азова», который в прошлом году был преобразован в бригаду и включен в состав нацгвардии Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский дипломат оценил решение Вашингтона поставлять оружие «Азову».