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Вашингтон в ближайшее время объявит о новых санкциях против России

США в ближайшее время объявят о новых антироссийских санкциях

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Reuters

Соединенные Штаты в ближайшее время намерены объявить о введении новых санкций и мер экспортного контроля в отношении России. Об этом со ссылкой на координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби сообщает РИА Новости.

По словам Кирби, Вашингтон на этой неделе объявит о ряде новых чувствительных антироссийских санкций и мер по экспортному контролю. Эти действия будут реализованы в рамках ряда обязательств, которые взяли на себя лидеры стран G7.

Кирби отметил, новые санкции и меры экспортного контроля в отношении России будут направлены на организации и сети, которые якобы помогают Москве приобретать иностранную продукцию. В частности, будет усложнена работа финансовых посредников по поддержке российской военно-промышленной базы, что приведет к ограничению будущих доходов в ключевых секторах экономики РФ.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в адрес российского дипломатического представительства регулярно поступают угрозы.

Ранее стало известно, как российский танкер обошел нефтяные санкции США.

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