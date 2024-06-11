Дума приняла пакет законов о нежелательных организациях

Государственная дума РФ приняла на пленарном заседании в первом чтении пакет законопроектов о нежелательных организациях. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно законопроектам, теперь нежелательными в РФ могут признать любые иностранные организации, в том числе те, учредителями которых выступают зарубежные госорганы. Еще два законопроекта вводят штрафы и уголовную ответственность за участие в деятельности таких организаций.

«Организации, созданные госструктурами из США, Британии, других европейских стран, ведут деятельность, направленную против России. Остановить их — вопрос безопасности, защиты интересов наших граждан», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законы внесла в думу группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Пакет законопроектов предполагает поправки в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

До этого СК в Подмосковье возбудил дело из-за сбора средств для нежелательной организации.

Ранее Минюст РФ включил Freedom House и фонд «Вернись живым» в перечень нежелательных организаций.