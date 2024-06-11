В ЕС изучают возможность использовать замороженные российские активы

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что в ЕС и на уровне G7 изучают использование замороженных активов России для оборонных целей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Борреля, использование доходов от российских активов рассматривается как способ добыть средства на развитие обороны ЕС и помощь Украине.

«Идет обсуждение, чтобы вместо использования каждый год доходов от этих активов, мы могли бы использовать сами эти активы, чтобы иметь большую сумму через финансовый механизм, и иметь сегодня доходы завтрашнего дня», — сказал глава европейской дипломатии на ежегодной аналитической конференции, организованной Институтом ЕС по изучению вопросов безопасности.

Он добавил, что данный вопрос будет также обсуждаться на саммите G7, и это станет одним из самых крупных решений, которые ЕС и его партнеры должны будут принять.

До этого японское агентство Kyodo сообщало, что лидеры стран «Большой семерки» (G7) планируют договориться о создании специального фонда, в который будут направлены замороженные активы.

11 июня глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила информацию о том, что доходы, которые европейские страны получили в результате размещения замороженных российских активов, начнут передавать Украине уже в июле.

Ранее США оценили ситуацию с выделением Украине $50 млрд кредитной помощи.