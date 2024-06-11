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В МИД Польши заподозрили РФ в хранении ядерного оружия в приграничной зоне

Глава МИД Польши Сикорский заявил о наличии ядерного оружия РФ под Калининградом

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Leszek SzymaТski/PAP/Global Look Press

Россия может хранить около 100 ядерных боеголовок в Калининградской области, расположенной вблизи границы с Польшей. Такое мнение высказал глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью украинскому изданию «Укринформ».

В связи с этим дипломат считает, что возможное нападение России на страны Европейского союза нельзя считать чем-то невероятным.

В конце мая Сикорский заявлял, что Варшава не исключает отправки своих военнослужащих на территорию Украины.

Кроме того, глава МИД Польши говорил, что его страна поддерживает «право» Киева наносить удары по территории России оружием западного производства.

5 июня издание Politico сообщило, что председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в случае своего переизбрания создаст должность комиссара Европейского союза (ЕС) по обороне и может назначить на этот пост Сикорского.

Ранее стало известно, что Польша готовится создать буферную зону на границе с Белоруссией.

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