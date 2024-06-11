Боррель признал разногласия в ЕС в мнениях насчет России

Не все страны Европейского союза рассматривают Россию как «экзистенциальную угрозу». Об этом заявил глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«Сейчас все понимают, что Россия – это экзистенциальная угроза. То есть, нет, не все. Некоторые говорят, что Россия не является угрозой для них», — заявил Боррель, принимая участие в ежегодной аналитической конференции по вопросам безопасности в Брюсселе.

Также глава внешнеполитического ведомства ЕС отметил, что объединение постепенно трансформируется из союза, основанного на интересах общей экономики, в блок на основе интересов в области безопасности.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал безумной идею возвращения всеобщего военного призыва в странах Европейского союза.

По мнению венгерского премьера, Евросоюз не просчитал последствия своего участия в конфликте на Украине.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему не хочет заморозки конфликта на Украине.