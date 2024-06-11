В Чехии обратили внимание на призыв Владимира Путина не наносить удары по России

Запад должен внимательно отнестись к предупреждению президента России Владимира Путина о том, какие будут последствия нанесения ударов по России западным оружием. Об этом заявил чешский политолог Петр Друлак в интервью Parlamentní listy.

Друлак пояснил, что многие комплексы вооружения ВСУ, поставленные с Запада, обслуживаются западными же специалистами, что можно трактовать как нанесение ударов по России Западом.

«В соответствии с этим Россия будет и отвечать. Владимир Путин четко это сказал и добавил, что европейским странам с высокой плотностью населения стоит подумать, нужна ли им ракетная война с Россией. На мой взгляд, к этому предостережению следует относиться серьезно», — заявил Друлак.

До этого министерство обороны Австрии не одобрило разрешение Запада на удары по РФ.

Ранее в Кремле заявили о провоцировании России на ядерную эскалацию.