Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Чехии обратили внимание на призыв Владимира Путина не наносить удары по России

Политолог Друлак призвал не наносить удары по России оружием НАТО

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Запад должен внимательно отнестись к предупреждению президента России Владимира Путина о том, какие будут последствия нанесения ударов по России западным оружием. Об этом заявил чешский политолог Петр Друлак в интервью Parlamentní listy.

Друлак пояснил, что многие комплексы вооружения ВСУ, поставленные с Запада, обслуживаются западными же специалистами, что можно трактовать как нанесение ударов по России Западом.

«В соответствии с этим Россия будет и отвечать. Владимир Путин четко это сказал и добавил, что европейским странам с высокой плотностью населения стоит подумать, нужна ли им ракетная война с Россией. На мой взгляд, к этому предостережению следует относиться серьезно», — заявил Друлак.

До этого министерство обороны Австрии не одобрило разрешение Запада на удары по РФ.

Ранее в Кремле заявили о провоцировании России на ядерную эскалацию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами