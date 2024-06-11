Лавров назвал междусобойчиком швейцарский саммит по Украине

Некоторые страны упоминали Украину во время совещания министров иностранных дел государств БРИКС, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

«Некоторые страны... упоминали Украину исключительно в том, что касается необходимости отойти от любых односторонних инициатив», — объяснил министр.

По словам Лаврова, представители государств БРИКС понимают, что в урегулировании конфликта должны участвовать все его стороны, и это не должно происходить «путем созыва междусобойчиков» по типу швейцарского саммита, на которых рассматривают исключительно «пустую и никчемную» формулу «мира» украинского лидера Владимира Зеленского.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Около 100 стран подтвердили свое участие. Китай не примет участия в саммите, Россия не была приглашена, президент США Джо Байден не сможет посетить мероприятие.

На днях стало известно, что от участия в конференции отказался Пакистан.

Ранее в Японии заявили, что «саммит мира» по Украине может привести к продлению конфликта.