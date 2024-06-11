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Лавров назвал междусобойчиком швейцарский саммит по Украине

Лавров рассказал об упоминании Украины на встрече глав МИД БРИКС

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Некоторые страны упоминали Украину во время совещания министров иностранных дел государств БРИКС, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

«Некоторые страны... упоминали Украину исключительно в том, что касается необходимости отойти от любых односторонних инициатив», — объяснил министр.

По словам Лаврова, представители государств БРИКС понимают, что в урегулировании конфликта должны участвовать все его стороны, и это не должно происходить «путем созыва междусобойчиков» по типу швейцарского саммита, на которых рассматривают исключительно «пустую и никчемную» формулу «мира» украинского лидера Владимира Зеленского.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Около 100 стран подтвердили свое участие. Китай не примет участия в саммите, Россия не была приглашена, президент США Джо Байден не сможет посетить мероприятие.

На днях стало известно, что от участия в конференции отказался Пакистан.

Ранее в Японии заявили, что «саммит мира» по Украине может привести к продлению конфликта.

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