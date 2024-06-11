Российский посол в Киргизии завершил свою дипломатическую миссию

Посол РФ в Киргизии Николай Удовиченко завершил свою дипломатическую миссию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Бишкеке.

«Удовиченко был принят министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым по случаю завершения своей дипломатической миссии», — говорится в сообщении.

В дипведомстве добавили, что Кулубаев поздравил Удовиченко с Днем России и выразил признательность и благодарность за личный вклад в развитие двусторонних отношений двух стран.

До этого РИА Новости сообщало, что число гостей, собравшихся на торжественный прием в честь государственного праздника России и пожелавших лично поприветствовать российского посла Николая Ноздрева, превысило отметку в 350 человек. Очередь растянулась от входа в здание диппредставительства до фойе и лестницы на второй этаж.

8 июня стало известно о приглашении посольства России на инаугурацию президента Словакии.

Ранее посла Киргизии в РФ освободили от должности.