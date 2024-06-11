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Лавров заявил о необходимости вернуть Украину в правовое поле

Лавров: украинский режим нужно вернуть в правовое поле для начала переговоров

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Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости вернуть украинский режим в правовое поле, чтобы переговоры по урегулированию конфликта стали возможны. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что иногда от представителей разных стран звучат предложения просто остановить боевые действия и начать диалог.

«А разве требования соблюдать права любого национального меньшинства, тем более такого крупного, как русские на Украине, является каким-то искусственным предварительным условием? Я так не считаю», — сказал Лавров.

По мнению главы МИД РФ, украинский режим нужно вернуть в правовое поле, в котором живут все ответственные и порядочные члены мирового сообщества.

До этого бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что Вашингтон не пойдет на переговоры по Украине из-за успехов ВС РФ.

Издание Responsible Statecraft также писало, что требования Украины по мирным переговорам выглядят фантастическими из-за успеха российской армии на передовой.

Ранее в МИД Бразилии рассказали об эффективном подходе к переговорам по Украине.

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