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Оппозиция Германии намерена бойкотировать речь Зеленского в бундестаге

NTV: партия Сары Вагенкнехт намерена бойкотировать речь Зеленского в бундестаге

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Edgar Su/Reuters

Депутаты немецкой оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» намерены бойкотировать предстоящее выступление Владимира Зеленского в бундестаге. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на заявление политического объединения.

Депутаты партии не намерены присутствовать на выступлении президента Украины, поскольку он продвигает крайне опасную спираль эскалации и сознательно повышает риск ядерного конфликта, сообщает телеканал со ссылкой на документ. По мнению парламентариев от «Союза Сары Вагенкнехт», Зеленского не следует удостаивать особого мероприятия в парламенте.

В заявлении также отмечается, что выступление станет «символом поддержки безо всякой критики», что «Союз Сары Вагенкнехт» не может поддерживать. В то же время подчеркивается, что партия осуждает Россию за конфликт на Украине и считает, что он должен быть как можно скорее урегулирован.

«Последние сигналы Москвы о том, что она готова к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта и искать мирное решение, должны быть приняты западной и украинской сторонами и рассмотрены на предмет их серьезности», — говорится в документе.

До этого Владимир Зеленский прибыл в Германию с визитом для участия в конференции по восстановлению республики и переговорах с федеральным канцлером Олафом Шольцем. Он также встретится с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем бундестага Бербель Бас.

Ранее Зеленский заговорил на французском языке в полупустом парламенте страны.

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