США, которые могут спровоцировать Третью мировую войну, считают, что в случае начала конфликта, урон понесет только Европа, а на территории Соединенных Штатов боевые действия вестись не будут. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Выступаем категорически против разыгрывания ядерных провокаций, ядерной карты, об этом убедительно сказал президент, выступая совсем недавно на Петербургском международном экономическом форуме», — заявил Лавров.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил о бесперспективности конференции по Украине в Швейцарии, которая основана на «формуле» украинского президента Владимира Зеленского.

Мирная конференция по Украине пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран. В России проведение конференции назвали «путем в никуда», подчеркнув, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».