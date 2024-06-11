Зеленский: Киев сделал все для начала переговоров о вступлении в ЕС

Украина сделала все необходимое для начала переговоров о вступлении в Европейский союз. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на конференции по восстановлению Украины в Берлине, передает Reuters.

Глава государства сделал это заявление во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

До этого газета Financial Times писала, что Еврокомиссия даст рекомендацию начать в июне переговоры с Украиной о вступлении в Европейский союз. Отмечается, что ЕК хочет таким образом продемонстрировать поддержку Киеву до начала председательства Венгрии в Евросоюзе.

1 июля Венгрия сменит Бельгию на посту временного председателя Совета ЕС. Полномочия Будапешта в этом качестве продлятся полгода — до конца 2024 года.

В конце мая агентство Bloomberg сообщало, что Венгрия блокирует достижение странами Евросоюза договоренности, которая позволит приступить к переговорам о вступлении Украины в блок.

Ранее Шольц объяснил, что необходимо для начала восстановления Украины.