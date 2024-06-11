Участники СМИД БРИКС указали на деструктивность торгового протекционизма США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что все участники совещания министров иностранных дел (СМИД) БРИКС подчеркнули деструктивный характер торгового протекционизма США и их союзников.

«Большинство делегаций подчеркнули деструктивный характер эгоистической политики торгового протекционизма, которую проводят США их союзники», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам совещания.

До этого министр иностранных дел России на заседании СМИД БРИКС заявил, что переход к новому мироустройству займет целую историческую эпоху и будет тернист. По его мнению, сейчас происходит становление новых центров принятия глобально значимых политических решений из стран глобального юга и востока, которые выступают за более справедливый уклад на основе суверенного равенства и цивилизационного многообразия.

10 июня главы МИД стран БРИКС на заседании в Нижнем Новгороде согласовали совместное заявление.

Членами БРИКС на сегодняшний день являются Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Еще около 30 государств изъявляют желание сотрудничать с организацией в том или ином формате.

Ранее стало известно, что Нигерия подаст заявку на вступление в БРИКС.