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Лавров назвал количество стран, желающих подключиться к работе БРИКС

Лавров: число желающих подключиться к работе с БРИКС приблизилось к 30

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Алексей Майшев/РИА Новости

Количество государств, которые желают подключиться к совместной работе с БРИКС, увеличилось примерно до 30. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел (СМИД) БРИКС.

Он отметил, что российская сторона в соответствии с договоренностями прошлогоднего саммита БРИКС в Йоханнесбурге провела обзор работы по согласованию модальностей для вводимой новой категории стран — партнеров БРИКС.

«Число государств, заинтересованных в подключении к нашей работе, неуклонно растет и уже приблизилось к трем десяткам», — сказал Лавров.

Лавров также заявил, что все участники совещания министров иностранных дел (СМИД) БРИКС подчеркнули деструктивный характер торгового протекционизма США и их союзников.

До этого министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что российская сторона предложила странам — членам БРИКС и партнерам этого альянса вести трансграничные платежи на расчетной платформе BRICS Bridge.

Ранее советник президента РФ Кобяков заявил, что 59 стран намерены вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

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