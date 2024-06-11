Замглавы Минобороны РФ встретился с зампредом правительства Сербии

Замглавы Минобороны России генерал-полковник Александр Фомин встретился с зампредседателя правительства Сербии Александаром Вулиным. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве, передает ТАСС.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в военной области. Кроме того, состоялся обмен мнениями по ключевым проблемам международной безопасности.

Фомин и Вулин также отметили, что двусторонние отношения между Россией и Сербией традиционно носят союзнический характер. Стороны договорились о продолжении плодотворной работы, основанной на принципах уважения интересов друг друга.

До этого секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу обсудил с вице-премьером Сербии Александром Вулиным противодействие вмешательству Запада во внутренние дела государства.

В начале июня Вулин заявлял, что проблемы в Косово и Метохии для сербов создают не столько косовоалбанские «власти», сколько Евросоюз, который не хочет заставить их выполнять взятые на себя обязательства в рамках диалога в Брюсселе.

Ранее глава Сербии предрек мировую катастрофу из-за конфликта на Украине.