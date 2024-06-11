Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину с поздравлениями с Днем России. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Послание от главы КНДР передал в МИД РФ посол в Москве Син Хон Чхоль.

День России отмечают уже больше 30 лет. Тем не менее соцопросы регулярно показывают, что довольно много россиян не знают, что именно страна празднует в этот день, и считают его просто дополнительным выходным. О том, как появился День России, какой смысл заложен в этот праздник и какие традиции с ним связаны — в материале «Газета.Ru».

В честь Дня России по всей стране проводят праздничные мероприятия — концерты, фестивали, выставки, спортивные соревнования и т.д. Самые масштабные традиционно устраивают в Москве: на Красной площади организуют концерт с участием главных звезд эстрады, гулянья проходят весь день на ВДНХ и в Парке Горького, кульминацией торжеств становится праздничный салют.

Ранее на День России в посольство в Японии приехали более 350 гостей.