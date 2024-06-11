Лукашенко призвал провести президентские выборы так, чтобы «комар носа не подточил»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в республике в 2025 году следует провести так, чтобы «комар носа не подточил». Его слова приводит РИА Новости.

«Выборы постараемся провести так, чтобы комар носа не подточил и не подсунул. Нам нет никакой необходимости, как это было и в прежние годы, давить, использовать административный ресурс. Мы честно и порядочно способны провести эти выборы», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии призвал достойно провести электоральные мероприятия и «не обидеть людей», поскольку это является самым главным. Выборы проводятся для народа и для государства, подчеркнул Лукашенко.

До этого председатель нижней палаты белорусского парламента Игорь Сергеенко заявил, что в Белоруссии будут продолжаться попытки раскачать общество, особенно накануне предстоящей в 2025 году кампании по выборам президента республики.

Ранее Лукашенко заявил, что целью коллективного Запада является захватить в стране «хотя бы кусочек» территории и направить туда иностранные войска.

Ранее Лукашенко назвал условие, при котором будет участвовать в выборах президента.