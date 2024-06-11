Найдены обломки самолета вице-президента Малави

Обломки воздушного судна, на котором находился вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима, обнаружены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse.

«Поисковики Малави обнаружили обломки самолета, на котором находился... Чилима», — сказано в сообщении агентства.

После исчезновения с радаров самолета, на котором, кроме вице-президента, находились еще девять человек, власти Малави несколько раз попытались установить с воздушным судном связь. Но эти усилия окончились неудачей. Позднее президент страны Лазарус Чаквера отдал приказ о проведении операции по поиску исчезнувшего самолета.

Малави — не имеющая выхода к морю страна в Юго-Восточной Африке. Значительную часть страны занимает одноименное озеро. Государство граничит с Танзанией, Замбией и Мозамбиком.

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