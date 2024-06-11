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Найдены обломки самолета вице-президента Малави

Поисковики нашли обломки самолета, на котором летел вице-президент Малави

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Eldson Chagara/Reuters

Обломки воздушного судна, на котором находился вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима, обнаружены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse.

«Поисковики Малави обнаружили обломки самолета, на котором находился... Чилима», — сказано в сообщении агентства.

После исчезновения с радаров самолета, на котором, кроме вице-президента, находились еще девять человек, власти Малави несколько раз попытались установить с воздушным судном связь. Но эти усилия окончились неудачей. Позднее президент страны Лазарус Чаквера отдал приказ о проведении операции по поиску исчезнувшего самолета.

Малави — не имеющая выхода к морю страна в Юго-Восточной Африке. Значительную часть страны занимает одноименное озеро. Государство граничит с Танзанией, Замбией и Мозамбиком.

19 мая недалеко от города Джульфы разбился вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси Bell 212. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Вертолет искали более 10 часов. В поисках принимали участие турецкие и российские специалисты.

Ранее в горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34.

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