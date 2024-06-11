Путин встретится с главой МИД Турции

Президент России Владимир Путин 11 июня встретится с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, у Путина сегодня запланированы рабочие встречи на целый день.

«Вечером, пока не буду точного времени давать, но явно, что будет где-то после 18:00, президент примет министра иностранных дел Турции Фидана, который здесь находится с рабочей поездкой», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Фидан проводит в Москве переговоры на разных уровнях.

«Традиционно российско-турецкая повестка дня обширная, сегодня будет о чем поговорить», — добавил Песков.

Он также проинформировал, что другие встречи будут носить непубличный характер.

10 июня Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Лидеры двух государств выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении стратегического партнерства РФ и Бразилии по всем основным направлениям.

Ранее в Германии заявили, что Зеленский разочарован отказом КНР принять участие в саммите в Швейцарии.