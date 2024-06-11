Песков о снятии запрета США на поставки оружия «Азову»: ничем не гнушаются

Москва крайне негативно оценивает решение администрации США о снятии запрета на поставки вооружений украинскому батальону «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Крайне негативно. Речь идет об ультранационастических вооруженных подразделениях. И внезапная смена позиции США говорит о том, что они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию, используя Украину, украинский народ в качестве инструмента в своих руках. Готовы даже на заигрывание с неонацистами. Это лишний раз подтверждает актуальность наших опасений в связи с тенденцией к ползучему распространению идей неонацизма в мире», — заявил Песков.

До этого США сняли запрет на поставки вооружений «Азову». Несколько лет назад Вашингтон запретил известному добровольческому батальону использовать американское оружие, поскольку установил, что некоторые из его основателей придерживаются «расистских и ксенофобских взглядов».

Теперь же, «после тщательной проверки» Госдепартамента, США снимают ограничения для «Азова», который в прошлом году был преобразован в бригаду и включен в состав нацгвардии Украины.

4 июня военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинское военное командование перебросило бригаду «Азов» на Сватовско-Кременское направление.

Ранее экс-командир «Азова» назвал место ожидаемого наступления армии России.