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Киеву предоставят €1,5 млрд доходов от реинвестирования российских активов

ЕК предоставит Украине в июле €1,5 млрд доходов от реинвестирования активов РФ

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Yves Herman/Reuters

В июле Еврокомиссия (ЕК) предоставит Киеву €1,5 млрд доходов от реинвестирования активов России, при этом 90% этой суммы пойдет на оружие. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Уже в июле первые €1,5 млрд доходов от реинвестирования российских активов будут доступны для Украины, 90% из них пойдут на оружие», — сказала она на конференции по восстановлению Украины в Берлине.

8 июня президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон поддержали использование Киевом прибыли от российских активов.

27 мая министры иностранных дел 27 стран Европейского союза утвердили новый санкционный режим в отношении России, который направлен против физических и юридических лиц, нарушающих, по мнению Евросоюза, права человека в РФ.

В этот же день вице-премьер Австралии Ричард Марлз заявил, что страна не будет передавать Украине замороженные российские активы.

Ранее фон дер Ляйен захотели отстранить от обсуждения ключевых назначений в ЕС.

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