Белый дом не смог вовремя подготовить стратегию завершения украинского конфликта

Администрация президента США не успела вовремя предоставить конгрессу стратегию завершения конфликта на Украине. Об этом пишет газета New York Post, ссылаясь на заявление представителя американской НКО Razom Николая Мурского.

Издание напоминает, что в конце апреля президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, в рамках которого Украина получает $61 миллиард на продолжение противостояния с Россией. Этим же законом предусматривалась передача главой Пентагона и госсекретарем комитетам конгресса в течение 45 дней стратегии поддержки Украины.

«Мы разочарованы быть свидетелями того, что администрация Байдена пропустила крайний срок, 8 июня, для выработки стратегического плана по содействию «ускорения победы Украины», — заявил Мурский.

Представитель госдепа заявил изданию, что работа над подготовкой документов, предусмотренных законом, активно ведется.

24 апреля президент США Джо Байден дал поручение госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Украине на сумму до $145 млн.

Ранее в НАТО признали, что доверие Украины к альянсу пошатнулось.