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На Украине не оставляют попыток привлечь Китай на саммит в Швейцарию

Замглавы МИД Украины: Киев пытается убедить КНР приехать на саммит в Швейцарию

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Shutterstock

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис заявил, что Киев пытается уговорить Китай принять участие в так называемом мирном саммите в Швейцарии. Его слова приводит испанская газета El Mundo.

Как заявил Перебийнис, для Украины крайне важно участие Китая в предстоящем мероприятии. Он также отметил, что Мадрид помогает Киеву убеждать ряд стран Глобального Юга отправить свои делегации в Швейцарию.

До этого глава МИД КНР Ван И на заседании БРИКС в Нижнем Новгороде призвал к проведению мирной конференции, которую признают Россия и Украина.

«Украинский кризис продолжается, Китай выступает за своевременный созыв настоящей мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных планов», — сказал министр иностранных дел Китая.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Более 100 стран подтвердили свое участие. Китай не примет участия в саммите, Россия не была приглашена, президент США Джо Байден не сможет посетить мероприятие.

Ранее Лавров поблагодарил Китай за решение не участвовать в швейцарской конференции по Украине.

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