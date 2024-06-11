Российский депутат назвал решение США по «Азову» поддержкой фашизма

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал снятие администрацией США запрета на поставки вооружений украинскому батальону «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) поддержкой фашизма.

«Подобное решение является публичной поддержкой идей фашистского толка, несущих угрозы жизни для всего человечества, и героизацией нацизма», — сказал Шеремет.

До этого США сняли запрет на поставки вооружений «Азову». Несколько лет назад Вашингтон запретил известному добровольческому батальону использовать американское оружие, поскольку установил, что некоторые из его основателей придерживаются «расистских и ксенофобских взглядов». Теперь же, «после тщательной проверки» Госдепартамента, США снимают ограничения для «Азова», который в прошлом году был преобразован в бригаду и включен в состав нацгвардии Украины.

4 июня военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинское военное командование перебросило бригаду «Азов» на Сватовско-Кременское направление.

Ранее бывший командир националистического батальона «Азов» Максим Жорин заявил, что ВС РФ готовят наступление на фоне ограниченности ресурсов в украинской армии.