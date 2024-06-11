Турция не увидела предпосылок возобновления переговоров

Предпосылок для возвращения к переговорам по урегулированию украинского конфликта на данный момент нет. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник.

По его словам, Анкара не видит готовности сторон сесть за стол переговоров. Однако источник добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постоянно напоминает о стремлении страны к любому посредничеству в этом вопросе.

До этого издание Responsible Statecraft писало, что требования Украины по мирным переговорам выглядят фантастическими из-за успеха российской армии на передовой. «Теперь, после примерно полутора лет жестокого тупика, военные расчеты сместились в пользу России, из-за чего требования Украины – да и сам саммит – кажутся немного фантастическими», — говорится в издании.

В начале июня президент России Владимир Путин снова заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом. По его словам, РФ готова рассматривать мирные соглашения на тех условиях, о которых стороны договаривались в Минске и в Стамбуле. При этом глава государства подчеркнул, что, даже если взять за основу стамбульские договоренности, «все равно мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня».

Ранее в США объяснили, почему Вашингтон не пойдет на переговоры с Москвой по Украине.